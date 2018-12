Mevrouw Priem (86) uit Valkenswaard zoekt een herder voor haar kerststallen

In haar kamer in verzorgingscentrum Kempenhof in Valkenswaard houdt mevrouw Priem een uit hout gesneden Heilige Maagd in haar handen. Het is een van haar lievelingsexemplaren, uit Italië. ,,Het gaat voor mij vooral om het kindje Jezus, Maria en Jozef", zegt ze resoluut. ,,Die herders en koningen hoeven er niet per se bij. En de kameel ook niet. Maar als ze er dan toch bij zitten, is het ook goed hoor."