Michel Geenen van Rofra Valkenswaard ontroerd door hulp na brandstichting: ‘Dit kan niet het einde zijn van mijn kanoavontuur’

,,Ik voel me al weer een stuk beter.” Rofra-baas Michel Geenen klinkt anderhalve dag na de brandstichting bij zijn recreatiebedrijf in Valkenswaard opvallend monter en strijdbaar. ,,Vanmorgen (woensdag, red.) was ik nog erg emotioneel, over alles wat er is gebeurd. Maar ergens in mij zit iets onverzettelijks. Dit kan niet het einde zijn van mijn kanoavontuur.”