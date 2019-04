Michiel de Ruyterstraat Aalst op de schop

WAALRE - In de Michiel de Ruyterstraat in Aalst moeten negen extra sociale huurwoningen bijgebouwd worden voor mensen met een kleine portemonnee. Bovendien moet de straat worden verruimd en het riool gerenoveerd.

,,Een omvangrijk project", zegt wethouder Arno Uijlenhoet over de plannen vlak achter winkelcentrum Den Hof. In de Michiel de Ruyterstraat staan naast een aantal koopwoningen, 30 sociale huurwoningen. Daarvan worden er 14 gerenoveerd, terwijl 16 huizen worden gesloopt. In de plaats van de gesloopte huizen komen 25 nieuwe woningen terug. ,,Effectief krijgen we er negen sociale huurwoningen bij", zegt Uijlenhoet.

De nieuwe woningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen: de huurprijzen zullen liggen onder de 600 euro per maand. ,,Er is behoefte aan sociale huurwoningen in de gemeente", zegt Uijlenhoet. De gemeenteraad beslist in augustus of de plannen daadwerkelijk door kunnen gaan.

Sloop

De huizen die zijn genomineerd voor sloop of renovatie zijn gedateerd. Volgens een bewoner uit de straat 'piepen en kraken' ze. De huizen waren afgeschreven, zegt ook wethouder Uijlenhoet. ,,Ze zijn te klein, en niet meer van deze tijd.'' De huizen en de straat hebben wel een historisch karakter, erkent Uijlenhoet. ,,Bij de vervanging van de huizen gaan we proberen om dat historische beeld terug te laten keren." Ook worden de huizen verduurzaamd en wordt de straat aangepakt: het riool wordt gerenoveerd en de straat breder gemaakt.

De huidige bewoners zijn al grotendeels uit de straat vertrokken, op een drietal bewoners na. Zij hebben de mogelijkheid om na de renovatie terug te keren in de oude straat. Ze zullen een financiële vergoeding krijgen. De vergoeding per verhuizing bedraagt omstreeks 6000 euro.

Desondanks is een anonieme bewoner niet tevreden over de regeling. Hij is met de woningcorporatie bezig om een nieuwe woning te vinden, maar oordeelt dat hij er op achteruitgaat. ,,Ik was hier hartstikke tevreden, en toch moet ik weg. Je krijgt een hoop stress van al die verhuizingen." Bovendien zegt hij dat zijn huis helemaal niet aan renovatie toe was. ,,Zo dachten wij er allemaal over. We wilden helemaal niet weg." De verhuisvergoeding van 6000 euro vindt hij aan de lage kant. ,,Daar houden wij weinig van over. Je krijgt een kaal huis terug."

Positief

Niet iedereen in de straat is kritisch. Erik van Vastenhoven, eigenaar van een koopwoning in de straat, is juist positief. ,,De plannen zien er mooi uit. De steentjes worden iets donkerder, maar ze gaan proberen om het in de oude staat terug te laten keren. We hebben ook al foto's gezien van huizen met zonnepanelen op het dak. Bovendien hebben ze toegezegd veel materialen te zullen hergebruiken.''