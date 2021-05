Midzomernachtwandeling door Waalre

Hoe nu verder met Waalre? ‘Middelen van waarnemer en commissa­ris zijn heel beperkt’

6 mei WAALRE - In zijn vlijmscherpe brief aan commissaris van de Koning Ina Adema fileerde waarnemend burgemeester Boelhouwer de gemeenteraad van Waalre, maar meer dan dat kan hij eigenlijk niet doen. Dat zegt de Tilburgse bestuurskundige Niels Karsten. De rol van Boelhouwer en Adema is beperkt; ‘De kiezer kan straks wel ingrijpen.’