Mieke de Bruin hoeft niet meer naar het ziekenhuis om te dialyseren: ‘Het scheelt me ruim een uur per dag’

VALKENSWAARD - Voor Mieke de Bruin is het echt een uitkomst. In plaats van drie keer per week naar het Máxima MC in Veldhoven kan ze sinds kort dialyseren in haar eigen woonplaats Valkenswaard. ,,Ik wil thuis geen ziekenhuistaferelen.”