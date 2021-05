Mieke Theus weer lijsttrekker PvdA Valkenswaard

Kermisbon­den hekelen vroegtij­dig schrappen kermissen in Zuid­oost-Bra­bant: ‘Nee zeggen is het makke­lijkst’

13:39 EINDHOVEN/HELMOND - Nu al de kermis voor dit jaar schrappen, zoals in diverse gemeenten in Zuidoost-Brabant is gebeurd, is veel te voorbarig. Bovendien lopen die gemeentes landelijk uit de pas. Dat vinden brancheorganisaties BOVAK en De Nederlandse Kermisbond, die de kans groot achten dat het komende kermisseizoen weer ‘redelijk normaal’ wordt.