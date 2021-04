Mieke van den Boom (1943-2021) vond het niks om huisvrouw te blijven: ze maakte haar droom waar en runde twee videotheken

IN HERINNERINGMieke van den Boom was geen stilzitter. Ze vond het maar niks om huisvrouw te blijven, ook al was dat wat moeders van haar generatie deden. Ze runde met succes twee videotheken en maakte daarmee haar droom waar. Mieke was 77 jaar toen ze op 17 januari van dit jaar in Aalst overleed aan de gevolgen van Alzheimer.