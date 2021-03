‘Mijn droom is een boerderijtje op het Loon’: AWB inventariseert woonwensen

WAALRE - Voortaan eerst de burger vragen wat die van een kwestie vindt, voor het in de politiek aan de orde komt. Dat is de gedachte achter het nieuwe burgerpanel van AWB.

De lokale partij Aalst-Waalre Belang (AWB) richtte deze maand het panel op. ,,Het is best vreemd dat raadsleden soms hun eigen mening geven bij onderwerpen”, vertelt fractiesecretaris Pieter van Deursen. ,,Je vertegenwoordigt toch de inwoners, waarom zou je dan niet willen weten wat die vinden? Het argument ‘we hebben een mandaat van de kiezer’ vond ik niet echt een overtuigende verklaring dus ik heb me bij de partij hard gemaakt voor dit panel.”

De vragenlijst van maart betreft de woonbehoefte in Waalre. ,,We willen weten wat voor woning jongeren zoeken die in Waalre willen blijven of hier willen terugkeren. Maar ook wat de woonwens van senioren is. Willen ze een bungalow of een huis met een tuin, of liever een appartement of loft? Of is een tiny house, bijvoorbeeld op het terrein naast het kerkhof in Waalre dorp een optie?”

Alles hier opgebouwd

Marieke Verweij (20) is student geneeskunde en woont nog bij haar ouders. Hoewel het nog veel te vroeg is om nu al op woningjacht te gaan – ze heeft nog zes jaar voor de boeg – maakt ze zich zorgen over de toekomst. ,,Ik zou graag willen wonen in Aalst. Hier heb ik alles opgebouwd, begroeten mensen elkaar nog en kijken ze naar elkaar om. Bovendien ben ik snel in Eindhoven, Valkenswaard is wat dat betreft nét te ver. Maar een woning vinden – liefst een huis of een appartement op de begane grond met tuin – wordt een grote uitdaging: als starter kom je bijna niet in aanmerking om te huren vanwege de lange wachtlijsten. De prijzen van koophuizen zijn niet te doen met een beginnende baan. De keuze is of (fors) overbieden op een gewild huis, of een pand waar veel aan moet gebeuren. Maar dan moet je wel een handige familie hebben of je bent het geld alsnog kwijt.”

Ook Lieke Stoffelen en Martijn van Santen (beiden 29) lopen tegen het overbieden aan. Het Eindhovense stel wil naar Waalre, hij is er geboren en getogen. ,,We hebben meer ruimte nodig”, vertelt Van Santen. ,,We werken vanwege corona allebei thuis in dezelfde ruimte en dat is niet handig.”

,,Eindhoven is leuk maar erg stedelijk, daarom voelt het minder veilig”, vult Stoffelen aan. ,,We denken langzamerhand aan kindjes en die willen we op termijn toch alleen over straat kunnen sturen.”

Droomhuis

Wat de twee voor woning zoeken? ,,Een boerderijtje op het Loon is mijn droom”, lacht Van Santen, ,,maar dat zit er niet in. Het kan een rijtjeshuis zijn of een twee-onder-een-kap, als er maar een tuin bij zit. Bij voorkeur hebben we een bestaande woning: er wordt al zo veel bos gekapt voor woningbouw, dat doet altijd een beetje pijn. Al zijn we als woningzoekenden daar nu zelf ook een beetje schuldig aan.”

Wie deel uit wil maken van het burgerpanel van AWB kan zich op aalstwaalrebelang.nl aanmelden. Het is ook mogelijk om alleen de (digitale) enquête op de site in te vullen. De vragenlijst over wonen is tot en met zondag 21 maart beschikbaar.