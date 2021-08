Mijn ED-fotograaf Etienne Wetzer: ‘Elk toestel heeft zijn eigen charme’

Met vallen en opstaan heeft Etienne Wetzer(65) zich de techniek van fotograferen eigen gemaakt. Zijn onderwerpen variëren van portretten tot bijzondere gebouwen, van carnavalsgein tot natuuropnamen. ,,Ik let vaak op enige symmetrie. In actuele plaatjes probeer ik steeds wat humor op te roepen.” En hij ziet het als een uitdaging om heel gewone, dagelijkse zaken op een bijzondere manier in beeld te brengen. Een speciale voordeur in een oud huis, wat lege stoelen op een rij, een eenvoudig bruggetje over de Keersop. ,,Het gaat mij om de compositie, een goed contrast én het onderwerp niet per se midden in het beeld. Even de camera heen en weer bewegen voor de beste voor- of achtergrond.”