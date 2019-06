Milieuclub en Waalre bij rechter om groei vee- en paardenhouderijen

Volgens de milieuorganisatie moet de gemeente in het kader van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vooraf via een uitgebreide MER in kaart hebben gebracht welke gevolgen eventuele uitbreidingen hebben op de kwetsbare natuur in de zwaar beschermde Natura 2000-gebieden. Want daarvan liggen er nogal wat in en rond Waalre, zoals het Dommeldal, De Groote Heide en De Plateaux.