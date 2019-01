Milieuregels horde voor paardenboulevard Valkenswaard

Janneke uit Valkens­waard brengt carnaval naar Sydney: ‘Lastig dat je niet naar huis kunt voor een feestje’

9:55 VALKENSWAARD/SYDNEY - Nog even en het grootste volksfeest van Brabant barst weer los: Carnaval. Zo goed als iedereen heeft de datums al in zijn agenda gemarkeerd, de pakken zijn besteld en de krakers worden al uit het hoofd geleerd. Maar wat als je het feest moet missen omdat je in het buitenland zit? Geen probleem, dacht Janneke Bots uit Valkenswaard, dan moet je het gewoon daar vieren!