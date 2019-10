Miljoen voor renovatie velden HOD Valkenswaard

Video's Explosief in Valkens­waard: ‘Dit is een pesterij, alsof ze me weg willen hebben’

14:34 VALKENSWAARD - De uitbater van het restaurant in Valkenswaard waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief werd gevonden, reageert geschrokken en noemt het een pesterij. ,,Ik was niet thuis. Het lijkt wel of iemand mij een hak wil zetten.”