Miljoenenclaim tegen Valkenswaard nog steeds niet van de baan: ‘Er waren wel degelijk opties om eruit te komen’

Video Frits (9) wil een BMX-baan in Waalre en schrijft brief aan gemeente­raad

WAALRE - Een verharde crossbaan vol bulten en bochten, waarop je kan oefenen met je BMX-fiets, step of skates. Dat zou de 9-jarige Frits den Haan heel graag in Waalre willen hebben. En wat doe je dan? Een handgeschreven brief naar de gemeenteraad sturen en handtekeningen inzamelen.

31 maart