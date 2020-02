Minimaal vijftig verpleegplekken terug in Aalst

Bij Dansgarde­fes­ti­val in Dommelen staan even niet prinsen, maar dansgardes in spotlights

10 februari VALKENSWAARD - De carnavalssfeer zat er zondag al goed in tijdens het Dansgardefestival in sporthal De Belleman in Dommelen. Het publiek genoot: zowel bij de carnavalsprinsen als bij de juichende opa’s en oma’s viel het evenement in de smaak.