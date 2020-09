Moet de natuur de ruimte krijgen in Aalst, of juist recreatie?

Het maken van een omgevingsvisie is nodig, omdat per 1 januari 2022 een nieuwe Omgevingswet in werking treedt, die regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving eenvoudiger maakt.

Voor het buitengebied in het oostelijk deel van de gemeente gebeurt het maken van een omgevingsvisie voor de eerste keer. Hier, aan de rand van Aalst, spelen diverse ontwikkelingen die om een overkoepelende blik vragen.

Ideeën van bewoners

Het gaat bijvoorbeeld om horeca, woningbouw en natuur. De Hutdijk komt aan de orde, de landgoederen en de volkstuintjes op het Achtereind. Een aantal georganiseerde partijen is al in beeld en daarmee worden sinds enige tijd gesprekken gevoerd.

Maar de gemeente hoort ook graag ideeën van individuele inwoners. Deze kunnen hun mening en ideeën kenbaar te maken via een enquête, die vinden is op de website van de gemeente Waalre; de vragenlijst is tot en met 27 september beschikbaar.

Natuur en recreatie

Aan de hand van stellingen kan worden aangegeven in hoeverre men het eens is met uitspraken als ‘Ontwikkeling dan wel herstel van natuur- en bosgebieden moet alle ruimte en prioriteit krijgen’, ‘In het buitengebied van Aalst moeten meer mogelijkheden komen voor verbijfsrecreatieve functies (mini camping, bed&breakfast)’ en ‘Het buitengebied (Leenderweg/Hutdijk) moet beter worden verlicht om zo de veiligheid te verbeteren’. Ook zijn er vragen als ‘Wat zijn de belangrijkste kansen om het buitengebied van Aalst verder te ontwikkelen?’ en ‘Wat is de kracht van het buitengebied van Aalst?’

Het ontwikkeltraject van de omgevingsvisie van de gemeente Waalre is opgeknipt in vier fasen. De eerste twee, de droom- en denkfasen, zijn inmiddels voorbij. Nu staan wat de gemeente de durf- en de doefase noemt op stapel.

De resultaten van de gesprekken en de informatie uit de reacties op de enquête wordt bij elkaar gebracht, waarna er een grote gezamenlijke digitale sessie volgt. In december wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Uiteindelijke beslist de gemeenteraad in januari 2021 over de definitieve visie.