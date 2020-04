Mogelijk dure fout in subsidie voor zonnepanelen in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Het verduurzamen van enkele gemeentelijke gebouwen in Valkenswaard stropt door onzorgvuldigheden. De financiële schade is nog niet te overzien.

Over de plaatsing van zonnepanelen op een drietal gemeentelijke gebouwen in Valkenswaard is grote onzekerheid ontstaan. Door interne onvolkomenheden bij de aanvraag van een rijkssubsidie zijn zaken behoorlijk misgelopen. Er is zodoende in ieder geval veel vertraging opgelopen. En een volledig afstel wordt zelfs niet uitgesloten.

De aanvraag voor een zogenaamde SDE+ subsidie(Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) was bedoeld voor het sportcomplex De Wedert aan de Pastoor Heerkensdreef, de gemeentewerf aan de Kennedylaan en sport- en ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal in Dommelen. De aanvraag daartoe – van ruim vijf ton – is al in september 2017 toegekend, mits er een reguliere aanbesteding plaats zou vinden.

Deze procedure is indertijd verwerkt door BIZOB (Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant). Op enig moment is in dit traject richting de behandelende instantie voor een definitieve toekenning ergens een brief in een bureaula van een ambtenaar blijven liggen. Daardoor werd een verdere afwikkeling binnen de wettelijke termijn overschreden.

Bedrag wordt mogelijk lager

Die nalatigheid had tot gevolg dat de subsidie is komen te vervallen. Het gaat om het precieze bedrage van 510.950 euro. In antwoord op vragen van het CDA en de PvdA over het problematische verloop geeft het Valkenswaardse college aan dat het beroep heeft aangetekend. Bovendien gaat het college overleggen over uitstel van het besluit of over een mogelijkheid voor een nieuwe aanvraag. Dat laatste zou dan in december kunnen. Er is dan wel een reële kans dat het bedrag lager uitvalt.