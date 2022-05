Mogelijk nog meer tiny houses in Waalre, nu Boerenbondterrein in beeld

Tiny houses in Waalre: wat vindt de buurt ervan?

WAALRE - In de lokale politiek werd er al langer over gesproken, maar volgende zomer behoort Waalre dan toch ook tot de steeds groter groeiende groep gemeenten met ‘tiny houses’. Dinsdag liet een tiental belangstellenden zich in het Huis van Waalre bijpraten over de plannen.

