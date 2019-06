Molenstraat Waalre: subsidie voor mensen die regenwater scheiden van vuil water

Als de nieuwe riolering in 2021 klaar is, zullen er twee buizen onder de grond liggen. Één is voor vies water, bijvoorbeeld uit de wc of vaatwasser. De andere buis is voor het schonere water, zoals regen en sneeuw. De gemeente vraagt inwoners een koppeling te maken zodat het regenwater in de buis met schoon water terecht komt. Wethouder Alexander van Holstein stelt een subsidie in het vooruitzicht voor iedereen die dat doet: 5 euro per vierkante meter dak oppervlak als de aansluiting met het riool aan de voorkant van het huis ligt. De subsidie is 10 euro per vierkante meter als de aansluiting aan de achterzijde van het huis ligt, dan is namelijk meer werk te doen.