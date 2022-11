Mooie pareltjes op de Speelgoedbeurs van Scouting Aalst-Waalre

Walgers bemant vrijdagavond en zaterdag de stand van de afdeling Elektronica. Het aangeboden assortiment is groot en divers. „Wat het mooiste is dat ik heb verkocht? Nou, dat is toch wel een oude Philips spoelbandrecorder. Hobbyisten vinden het leuk om kleine mankementen te repareren. Bij deze hoefden ze alleen de snaren maar te vervangen. Hij ging weg voor 150 euro en nee, dat is niet veel geld. Op Internet vragen ze daar zeker 300 tot 400 euro voor.”

Walgers verkoopt emotie en dat komt en gaat in de vorm van bijvoorbeeld ouderwetse versterkers en de opnieuw in de mode zijnde cassettedecks. Taylor Swift brengt haar werk tegenwoordig uit op muziekcassette, een serieuze nichemarkt die weer helemaal hip is. Op C60- en C90-bandjes zitten de mensen tegenwoordig weer te wachten.

‘Er zaten wel wat pareltjes tussen’

Bezoekers en medewerkers van de scouting zijn blij dat het speelgoedevent, na twee jaar van coronaperikelen, weer georganiseerd kan worden. En het is druk in de blokhut. Op de begane grond scharrelen de kleine kinderen tussen de vele spellen en spelletjes en scheuren zij rond op hun ‘nieuwe’ stepje of met een ‘nieuwe’ poppenwagen. Ouders en grootouders staan in de rij om te mogen betalen.

Boven, op de boekafdeling helpt Wiljan Roijers, voorzitter van de Speelgoedbeurs, een handje mee. En hij komt er een paar te kort, want ook hier is het een drukte van jewelste. „Ja, er zaten wel wat pareltjes tussen de boeken.” En dan doelt Roijers ook op de Voedselbonnen uit de Tweede Wereldoorlog die daar werden aangetroffen. „Die verkopen we niet. In dit geval hebben we ze geschonken aan Raimondo Bogaars uit Aalst. Hij is gespecialiseerd in het onderzoeken van WO-II gerelateerde onderwerpen.”

Op de afdeling Curiosa schuifelen de bezoekers voetje voor voetje aan de kraampjes voorbij. Ze bekijken een ijktonnetje van dichtbij en zijn net te laat voor het heksenkasteel dat je op je hoofd kunt zetten.

Marcel Rigterink is deze dagen algemeen toezichthouder. Een belangrijke functie, want hij beheert de pinautomaat en moet ingrijpen bij calamiteiten. Gelukkig heeft hij nog niet handelend te hoeven optreden: „Soms staat er iemand tegen het lichtknopje en is het ineens donker. Ik knip het dan weer aan. Opgelost.”