Moslimpartij schrikt van piemeltaarten van Waalrese nummer 3 op Tweede Kamerlijst: ‘Dit past niet bij ons’

Arianne Valkhof ontvangt Vrijwilli­ger­stro­fee Valkens­waard

14:43 VALKENSWAARD - De Valkenswaardse Vrijwilligerstrofee 2020 is gewonnen door Arianne Valkhof-Theuws. Een extra trofee is toegekend aan Ruud van Haren. Alle genomineerde vrijwilligers worden in het zonnetje gezet in een speciale uitzending van de lokale omroep VOS TV.