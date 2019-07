Motie van afkeuring voor Waalrese wethouder Uijlenhoet na debat over parking

Uijlenhoet zelf zei dat het onderzoek naar parking juist als doel had om de raad goed te informeren. ,,Er werd gesproken over Waalre, zonder dat er met Waalre gesproken werd. Dan is het belangrijk dat het college in de actie stand schiet.’’ Hij vond dat een onderzoek naar een mogelijke parking gerechtvaardigd was omdat Waalre bestuurlijk onder druk werd gezet door onder meer de provincie en zelfs de minister. Aan het onderzoek naar de parkeervoorziening werd 50 duizend euro besteed.

Veel oppositieleden vonden dat dat geld niet had uitgegeven moeten worden zonder eerst met de raad te overleggen. Meerdere raadsleden hebben twijfels over de parking. ,,Zo’n parking moet bij Veghel of Asten komen’’, zei ZW14-raadslid Gerard Lammers. ,,Extra verkeersstromen wil je juist ver weg van Waalre houden.’’ Joke Beuger van GroenLinks oordeelde dat een hub niks zou doen aan het tegengaan van files. Floris Schoots van D66 vond dat er geen inzicht werd gegeven in de zijn ogen hoge onderzoekskosten. ,,Wat ons betreft is de wethouder echt over de schreef gegaan.’’