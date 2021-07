Motorcrossers in Valkenswaard balanceren tussen hoop en vrees; wanneer kan het circuit weer open?

Of die aggregaat voor de deur weg kan? Vraag het buurtcon­cië­r­ge Jeroen

27 juli WAALRE - Jarenlang was hij kroegbaas in Eindhoven, maar de coronacrisis dreef Jeroen van den Berk richting een totaal ander beroep: buurtconciërge. In die rol is hij aanspreekpunt voor omwonenden van de Wollenbergstraat in Waalre, die momenteel flink wordt verbouwd.