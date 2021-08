Motorrijder breekt been in bossen bij Valkenswaard

Poco Loco stopt met opgeheven hoofd

20 augustus VALKENSWAARD - Het doek valt definitief over Orkest Poco Loco. De Spaanse en Zuid-Amerikaanse klanken zullen binnenkort niet meer live klinken. Op 9 september wordt op de laatste ledenvergadering de opheffing definitief bekrachtigd. Medeoprichter/secretaris Henny de Vocht blijft er ogenschijnlijk nuchter onder: ,,Trompetten zijn in ons orkest onmisbaar. De melodiepartij ontbreekt. Het was trekken aan een dood paard.”