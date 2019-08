Mountainbike-topper verrast kinderen bij Breek de Week in Valkenswaard

Zomerserie Het veranderde dorpshart: Auto's in plaats van bomen in Dommelen

10:13 DOMMELEN - In ruim een eeuw tijd is het westelijke stukje van de Bergstraat in Dommelen zeer ingrijpend veranderd. Natuurlijk is het veranderd van een zandweg naar een weg met klinkerbestrating. En naast de meeste oude gebouwen zijn ook de bomen verdwenen.