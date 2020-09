Je zou kunnen zeggen dat Mucha het Steendrukmuseum door de corona-crisis sleept. Liefst vijfduizend bezoekers zagen de tentoonstelling in de afgelopen drie en een halve maand dat het museum nu weer open is. Ter vergelijking: het afgelopen jaar kwamen er in totaal 7.500 mensen.

Directeur Maarten Kentgens is ermee in zijn nopjes. Af en toe moet hij zelfs mensen weigeren. Die willen dan een spontaan bezoekje brengen en hebben geen kaartjes online besteld, terwijl de tickets dagelijks zijn uitverkocht.

‘Mucha is de Van Gogh van Tsjechië’

Helemaal verrast is Kentgens overigens niet door de grote toeloop naar de Mucha-expo. Hij had wel verwacht dat de werken van Art Nouveau-kunstenaar een publiekstrekker zouden zijn. ,,Je moet het zo zien: hij is voor Tsjechië wat Van Gogh voor Nederland is. In grote musea komen honderdduizend mensen naar een expositie van hem. En natuurlijk heeft ons museum een andere uitstraling dan een topmuseum in Parijs en is het altijd afwachten wat het brengt. Maar ik kan wel zeggen dat het succes groter is dan we vooraf hadden gehoopt.”

Om de ‘verloren tijd’ in te halen is besloten om de tentoonstelling te verlengen tot 10 januari. Toen de tentoonstelling begin juni, drie maanden later dan gepland, van start kon, kwam de bezoekersstroom mondjesmaat op gang. ,,Mensen waren in het begin toch voorzichtig om naar culturele instellingen toe te gaan”, merkt Kentgens op. Sinds juli is het Steendrukmuseum steevast uitverkocht. Dat betekent in deze tijd: maximaal 70 bezoekers per dag en elk half uur mogen tien nieuwe mensen naar binnen (die mogen rondkijken zolang ze willen). ,,Ook in september zitten we op twee dagen na alweer helemaal vol.”

Wat de museumdirecteur opvalt: bezoekers komen van heinde en verre. ,,We zien mensen uit Groningen, Amsterdam, Zeeland, Belgen, Duitser en Fransen, die allemaal speciaal hier naartoe komen voor deze expositie.” Een bijzonder gast stapte een tijdje terug zonder aankondiging binnen: Mucha's kleinzoon. ,,Hij woont in Nederland en was heel enthousiast. Hij vond het heel mooi hoe hier alles bij elkaar hangt.”