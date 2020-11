Muziekkiosk in Valkenswaard gaat in de herkansing: stichting wil gebouwtje nog steeds op de Markt plaatsen

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is een nieuwe poging in gang gezet om alsnog een muziekkiosk te realiseren op de Markt.

De kiosk op de Markt werd ongeveer een half jaar geleden nog afgeschoten door een raadsmeerderheid, omdat het initiatief voor tweespalt zorgde in het dorp.

De politiek liet daarbij wel de mogelijkheid open voor de initiatiefnemers van Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard (BIMKV) om later terug te komen, eventueel met een aangepast voorstel. Voorwaarde was dat er draagvlak moest zijn onder inwoners en bij belanghebbende partijen rond de Markt, zoals de weekmarkt en het bloemencorso. Daar gaat de kioskstichting nu mee aan de slag.

Allereerst wordt ingezet op afstemming met de horeca, het corso en de weekmarkt. De gemeente is onlangs gevraagd om die gesprekken te faciliteren. Voorzitter Matthieu Groenewoud hoopt voor het einde van dit jaar in beeld te hebben of deze partijen willen instemmen met de komst van een kiosk op het centrale plein.

‘Hobbel gladstrijken’

Volgens hem is deze goedkeuring ook belangrijk om het draagvlak onder inwoners te vergroten. ,,We hoorden van tegenstanders dat ze bang waren dat evenementen niet meer door zouden kunnen gaan als die kiosk er kwam. Die hobbel willen we eerst gladstrijken.”

Vervolgens mogen ook de inwoners hun zegje doen, verzekert Groenewoud. ,,We hebben geleerd. We zullen het breed voorleggen aan de bevolking. Daar hebben we meerdere plannen voor”, zegt hij. Verder wil hij daar nu nog niet op ingaan. Nadat de inwoners hebben gesproken, wil de stichting het plan weer voorleggen aan de gemeenteraad.

Vasthouden aan de Markt?

Eerdere bezwaren vanuit de bevolking hadden veelal betrekking op het gebrek aan draagvlak, de locatie op de Markt en het gekozen ontwerp.

Groenewoud is er heilig van overtuigd dat de inwoners van Valkenwaard een kiosk willen. De stichting houdt vast aan de ambitie om die op de Markt te plaatsen. Het centrale dorpsplein kan wel een verfraaiing gebruiken, vindt Groenewoud. Plaatsing in een park, zoals door tegenstanders is geopperd, vindt hij geen goed idee. ,,Onze sponsoren willen daar geen geld voor geven.” Ook vreest hij dat het gebouwtje dan ten prooi valt aan vandalisme, door gebrek aan sociale controle.

De deur voor een alternatief staat evenwel op een kier. ,,Als je me vraagt: kan het alleen op de Markt? Dan zeg ik: nee, dat is niet zo. Maar onze voorkeur gaat daar naar uit. Als dat niet kan, dan zullen we een alternatief overwegen.”

En het gekozen ontwerp, kan dat nog wijzigen? ,,Als bij de raadpleging onder de bevolking blijkt dat het ontwerp nog steeds een rol speelt bij de bezwaren, dan zullen we daar ook aandacht aan besteden.”