Muzikant Tielemans: ‘Samen sta je sterker en ben je soms beter’

WAALRE - Muziek in het Witte Huis wordt Pop & Jazz-school Waalre, maar blijft muzikanten samenbrengen in bandjes.

,,Voor les in echte metal of hardcore zoeken ze mij niet op. Leerlingen, van alle niveaus, komen hier om verder te worden begeleid in het jazz- en popgenre. Zo is Pepijn van de Burgt inmiddels de vaste gitarist van Dotan en is Joeri Beckers na zijn vwo-examen dit jaar, toegelaten tot het conservatorium in Amsterdam.”

Aan het woord is gitarist Martien Tielemans (61) uit Waalre. De conservatoriumgeschoolde liefhebber van de sound van Steely Dan – en dan vooral van gitarist en studiomuzikant Larry Carlton – speelt zelf ook in verschillende muziekformaties. Chamber Funk, Jazz Impressions en Garden Party zijn daar enkele voorbeelden van. Ook met dochter Leonie (31) heeft hij regelmatig een ‘gig’. Maar Tielemans is ook een uiterst beknijst docent en geeft les aan meerdere gitaristen die voornamelijk afkomstig zijn uit Waalre en omgeving. Zijn leerlingen brengt hij samen in bandjes, zodat muzikanten van alle niveaus bij elkaar kunnen aanhaken om te musiceren. ‘Muziek in het Witte Huis’, zoals de muziekschool van Tielemans heet, wordt binnenkort Pop & Jazz-school Waalre.

Plaatje klopte niet meer

,,Dit dekt de lading veel beter”, zo vindt de vader van vier muzikale dochters, die samen ook de kerstact The Santa Sisters vormen. Het Witte Huis was het voormalige woonhuis van de familie Tielemans aan de Willibrorduslaan. Enkele jaren geleden verhuisde de muziekschool naar de Juliana de Lannoylaan. Hoewel dit toevalligerwijs ook een wit pand betrof, vindt Tielemans het plaatje niet meer kloppen. De tijd is rijp om ook in naam te laten zien wat hij met zijn kleinschalige muziekschool nu precies wil: pop- en jazzgitaristen begeleiden en hen samenbrengen. ,,Samen sta je sterker en ben je soms beter. De bassist van de Stones was in zijn eentje ook niet zo’n virtuoos, maar zie wat die band gezamenlijk kan. Laatst had ik iemand die, na zeven jaar pianoles, er gewoon geen zin meer in had. Maar toen hij in een bandje kwam, had hij zijn plek weer gevonden.”