N69 uren dicht door ernstig ongeval met vrachtwagen en twee auto's bij Valkenswaard

Waalres college zet wensen van gemeente­raad om in concrete planning: ‘Rond 2025 start met woningbouw Waal­re-Noord’

WAALRE - Sneller bouwen en daarbij ook kijken naar CPO, zorg aanvliegen vanuit thema’s in plaats vanuit inwoners en bovenal: stabiele gemeentefinanciën. Die wensen van de gemeenteraad staan allemaal in het raadsbreed programma van Waalre, dat nu door B en W is uitgewerkt in een concrete planning.

30 november