N69 weer open voor automobilisten na ongeluk

Motorrij­der botst tegen parkerende auto in Valkens­waard en raakt gewond

VALKENSWAARD - Een motorrijder is woensdagavond tegen een parkerende auto gebotst in Valkenswaard. Op de Leenderweg schampte de motor de zijkant van de wagen en reed daarna een hek in. De bestuurder van de motor is met de ambulance mee naar het ziekenhuis.

14 december