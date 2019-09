Na brand in appartementencomplex Valkenswaard krijgen bewoners een vervangende woning

Woningcorporatie Woningbelang gaat op zoek naar vervangende woningen voor de mensen die vanwege de brand in de Heggeroosstraat in Valkenswaard hun huis moesten verlaten. Enkele bewoners zochten twee dagen na de brand hun woning op. ,,Het voelt niet meer als mijn huis’’, zei één van hen.

Zes van de acht woningen zijn voorlopig niet bewoonbaar. Alleen de bewoners van de hoekhuizen mochten na de brand hun huis weer betreden. Zondagmiddag opent één van hen de deur. In de hal ruikt het nog altijd naar rook. In het behang zitten vochtvlekken, vermoedelijk van bluswater, vertelt ze. In de woonkamer staat een rode en witte machine: één om het huis te drogen, de ander om de geur uit het huis te verwijderen. De bewoonster is blij dat ze weer weer terug naar huis mocht: ,,Ik ben blij in mijn eigen bedje te kunnen slapen.’’

Op straat ruikt het nog altijd naar rook vanwege de brand, die vermoedelijk ontstond tijdens boorwerkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt. In één van de voortuinen liggen zwartgeblakerde bladzijden uit een boek, het hoofdstuk heet ‘Het huwelijk als sexueel avontuur'. De appartementen druppelen nog altijd van bluswater.

Twee dagen na de brand kan Rob Möhlmann van Woningbelang nog niet over de staat van het pand vertellen. Van de 4 appartementen op de bovenverdieping kunnen twee zolders als verloren worden beschouwd. ,,Die zolderverdiepingen zijn zwart’’, zegt Möhlmann. De komende dagen zal verder onderzoek gedaan worden.

Voorlopig zijn alle bewoners die hun huis uit moesten opgevangen door vrienden en familie. Woningbelang gaat op zoek naar vervangende woningen voor getroffenen. Het is onduidelijk wanneer zij weer in hun huis aan de Heggeroosstraat kunnen slapen.

Een vrouwelijke bewoonster - die haar naam niet aan de krant wil vertellen - komt rond 's middags naar het appartementencomplex kijken. Ze kan haar huis echter niet betreden, want er staat een stalen hek voor de ingang. ,,Ik wilde kijken of ik nog wat dierbare spullen kon meenemen.’’ Vrijdagmiddag had ze nog net haar kat kunnen redden. ,,Ik mocht ook setjes kleding meenemen. Na drie keer wassen, ruiken ze nog altijd naar rook.’’