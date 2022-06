Na ruim veertig jaar nieuwe plek voor Dommelse Doe-Week: terrein TWC De Kempen

Volgens woordvoerder van Doe-Weekorganisatie Geoffrey van Gerven heeft de gemeente Valkenswaard een gedeelte van het terrein nodig voor natuurontwikkeling. ,,En het overgebleven stuk is te klein voor de Doe-Week. Het terrein van TWC De Kempen biedt echter nieuwe mogelijkheden. Het is immers een echt evenemententerrein.’’

Omrijden met de auto

Van de bereikbaarheid van het nieuwe terrein maakt de Doe-Weekorganisatie een speciaal punt. Vanuit Dommelen is de nieuwe locatie het snelst bereikbaar per fiets of te voet. Met de auto moet echter omgereden worden via Westerhoven of langs de Kempervennen. Van Gerven: ,,De route naar de nieuwe locatie wordt tijdens de Doe-Week bewegwijzerd.’’