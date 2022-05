Na twee jaar weer een Hennie Kantelbergtoernooi: ‘Winnen is bijzaak’

AALST - Om half 11 ’s ochtends zit de stemming er al goed in. Achttien-plus zit in het zonnetje aan de eerste biertjes, kinderen springen vrolijk op en neer in het luchtkasteel en er wordt gevoetbald. Op sportpark De Aalstervelden in Aalst wordt op Hemelvaartsdag, het zevende Hennie Kantelberg 6 x 6 Voetbaltoernooi gehouden.

„Eindelijk, het kan weer.” Ron van Horrik van het organiserende Vrienden van Aalst is content. „Met tien deelnemende vrouwen- en vijftien mannenteams is het toernooi ‘uitverkocht’. Het is hartstikke gezellig, we zijn blij dat DVS de velden en de kantine weer beschikbaar stelt en er zijn heel veel dorpsbewoners. Blij dit weer te kunnen organiseren.”

Jeffrey Elshof (32) uit Valkenswaard was er ook. Maar niet als voetballer: „Vijf jaar geleden heb ik tijdens een wedstrijd een dubbele enkelbreuk opgelopen. Voetballen gaat niet meer. Vandaag ben ik er als coach, trainer, vriend en mascotte tóch bij. Niet dat de teamleden naar mij luisteren, hoor. We hebben net met 6-0 verloren, maar hebben veel plezier en de sfeer is goed. Nee, ik denk niet dat we vandaag in de prijzen vallen.”

Pepijn Mikkers is aanvoerder van het team dat zich het Kwetternest noemt. Ze zijn met tienen. „En dat is maar goed ook, want toen we net de eerste wedstrijd moesten spelen was nog niet iedereen hier. Winnen? Nee hoor, dat gaan wij niet doen. Dat is bijzaak.”

Balletje rond laten gaan

Shane Lawlor, die met zijn maten een tafel verderop zit, denkt daar anders over: „Wij zijn met twaalven en hebben dus zes wisselspelers. We gaan zeker winnen.” Hij neemt een flinke slok van zijn biertje: „We zijn hier om het balletje rond te laten gaan.” Zijn vrienden kijken hem wat verbaasd aan. Shane neemt nog een slok.

Langs de lijn staat Wim van Eijndhoven. De Aalstenaar heeft net naar de wedstrijd van De Zatte Hennen gekeken. Dochter Naomi deed mee. „Ze hebben met dubbele cijfers gewonnen. Ik weet niet hoeveel het is geworden, want bij iedere aftrap zat de bal er vaak meteen alweer in.”

Hele goeie voetballer

Het is tegen zes uur ’s middags wanneer Piet Willems genietend om zich heen kijkt. Al sinds 1954 is Piet lid van DVS. Hennie Kantelberg, naar wie het toernooi is vernoemd, heeft hij goed gekend: „Dat was een hele goeie voetballer.”

De Hennie Kantelberg Cup wordt gewonnen door De Zatte Hennen en De Witte Schuimkragen. Met Feest DJ Angelo en liveoptredens van zangers Arjon Oostrom en Jan Biggel is het daarna op de Aalstervelden nog lang gezellig.