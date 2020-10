Na twintig jaar geruzie over uitbreiding moet een petitie Waalrese boomkweker helpen

WAALRE - Al bijna twintig jaar wacht Arnold Schout op een wijziging van het bestemmingsplan waardoor hij een loods kan plaatsen op zijn biologische boomkwekerij aan de Smeleweg. In 2009 stemde de voltallige raad in met een amendement dat opdracht gaf aan de gemeente dit te regelen. Toch zit er – elf jaar later – nog geen schot in de zaak.

Volgens de gemeente is meerdere keren (in 2004, 2009 en 2017/2018) geprobeerd het bestemmingsplan zo te wijzigen dat de Waalrenaar zijn loods kan bouwen. Dit mag niet van de provincie omdat het perceel van de boomkweker landbouwgrond is en daarom valt onder het besluit ‘nieuwvestiging landbouwbedrijf’. Als er eenmaal bebouwing staat, willen mensen blijven uitbreiden, is de gedachte. En dat wil de provincie voorkomen. De Raad van State heeft de provincie inmiddels al drie keer in het gelijk gesteld, reden voor de gemeente om geen nieuwe procedure meer te starten.

Adoptiekerstbomen

,,De eerste keer was het misschien onwetendheid van de gemeente, maar de derde keer was het gewoon een verkeerde inschatting”, stelt Schout. ,,Het advies van de provincie was: voorkom dat je een agrarisch bouwblok krijgt. Maar de gemeente hield vast aan de eigen voorkeursvariant: het hobbymatig gebruik van een loods ten behoeve van biologische boomteelt.” Door het gebrek aan perspectief heeft Schout zijn klanten laten weten dat hij zijn bedrijf moet inkrimpen met consequenties voor onder meer de biologische adoptiekerstbomen. ,,Een absurde situatie”, noemt Vivian Rooijakkers-Van Gaal (een van de afnemers en vrijwilliger bij Schout) het. ,,Dit gaat over biodiversiteit, het terugdringen van stikstof en duurzame landbouw. Met zijn allen doen we daar te weinig aan, maar Arnold doet dit al jaren met succes. Hij zou een voorbeeld kunnen zijn voor anderen.”

Petitie

In de hoop dat de gemeenteraad de draad weer oppakt, is Rooijakkers-Van Gaal twee weken geleden een petitie gestart. Die was tot vandaag al meer dan 250 keer ondertekend. Wanneer ze de petitie gaat aanbieden? ,,Officieel loopt de petitie tot 22 december, maar we zouden hem eerder kunnen aanbieden. Het wachten is nog op een goed moment, aangezien het nogal rommelt in de gemeente.”

In het juridische gevecht tussen gemeente en provincie is al veel geld verspild. ,,Een hele mooie loods is een stuk goedkoper”, verzucht Schout. Of er nog mogelijkheden zijn om uit de impasse te komen? ,,Met een tijdelijke vergunning of een aanduiding zou ik nu geholpen zijn. Vervolgens moet de grond onder de schuur een andere bestemming krijgen. Bestemmingsplannen zijn niet in beton gegoten, dus als Waalre écht wil, kan het. Zoals een bevriende ambtenaar me toevertrouwde: ‘in Valkenswaard hadden we het allang geregeld’.”