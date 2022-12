Na voedselbos en Curacao lonkt volgend avontuur voor Waalrese yogaleraar Paul; hij vertrekt naar Spanje

Vrenken kwam de afgelopen jaren in het nieuws omdat hij in Walik een voedselbos had gemaakt en op Curacao blinden en slechtzienden een opleiding tot masseur gaf , waardoor ze weer volledig aan de arbeidsmarkt konden deelnemen.

Met zijn vrouw Debby en 6-jarige zoon Ravi gaat hij wonen in de regio Valencia in een dorpje vlakbij Monserrat. Binnen drie dagen was zijn huis in Waalre verkocht, vanaf 20 december woont hij in het plaatsje Montroy.