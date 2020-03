Naar poep stinkende bomen in Valkenswaard gaan toch weg

VALKENSWAARD - Blijdschap in de Dokter Dagevosstraat in Valkenswaard: naar poep stinkende bomen worden toch door de gemeente weggehaald.

Bewoners van de straat hadden het helemaal gehad met de riekende Gingko Biloba. De vruchten van de Japanse Notenboom geven een enorme stankoverlast, die nog het meest doet denken aan poep.

Lees ook Play PREMIUM De bomen in deze Valkenswaardse straat veroorzaken een poeplucht Lees meer

In november beklaagden bewoners zich in deze krant over de penetrante lucht van de bomen in hun straat. De gemeente gaf toen aan dat die loofbomen niet stante pede zouden worden gekapt. Die geur was een vervelende bijkomstigheid, vond de gemeente, maar de klachten over de stank waren geen reden om direct in te grijpen.

Slechts vier maanden later blijkt dat de gemeente alsnog overstag is gegaan. Dries Claassen, een van de bewoners die hun beklag deden, vermoedt dat de aandacht in de media daar aan heeft bijgedragen. Naast het ED berichtten ook landelijke media over de overlast.

Twee winnaars

De gemeente Valkenswaard heeft in de afgelopen week een aantal van Ginko's in de straat omgedaan en nieuwe exemplaren aangeplant. Weliswaar zijn de nieuwkomers van dezelfde Aziatische soort, maar dan de mannelijke variant. Die luistert naar de naam Princeton Sentry en stinkt niet. Alleen de vrouwtjes dragen vies ruikende vruchten.

Claassen is tevreden met de gekozen oplossing. ,,Dit heeft nu twee winnaars opgeleverd: de gemeente heeft weer een blije straat en wij zijn van die stinkende bomen verlost.”

Aan de oneven kant van de straat, bij hem voor de deur, zijn de bomen inmiddels vervangen. Claassen heeft voor de zekerheid nog wel even nagevraagd of alle vruchtdragende bomen in de straat worden weggehaald en daar werd vanuit het gemeentehuis bevestigend op geantwoord, zegt hij. Mocht de gemeente niet weten welke exemplaren weg moeten, dan heeft de Valkenswaardenaar nog wel een tip: ,,Vraag het aan de bewoners. Wij zijn inmiddels experts, we weten precies waar ze staan.”

Anderhalve ton