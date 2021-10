Naast skatepark ook plek voor ander vertier in Don Boscopark Valkenswaard

In het park is in de toekomst mogelijk ook plek voor een basketbalveld en een zogenoemde pumptrack. Dat is een geasfalteerd circuit dat geschikt is voor crossfietsen (BMX), mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inline-skates, longboards en skateboards. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Pumptrack

In Valkenswaard ligt al langer een plan om op initiatief van een aantal jeugdige skateliefhebbers een skatepark in te richten. Het Don Boscopark zou daarvoor een goede plek zijn, zo concludeerde de gemeente al eerder. De initiatieven voor een basketbalveld en een pumptrack komen vanuit het Valkenswaardse verenigingsleven. Het circuit is een wens van Fietscrossclub Lion d’Or, terwijl de leden van basketbalclub Valkenswaard Falcons graag een basketbalveld in de openbare ruimte zouden zien.

De gemeente staat open voor die initiatieven, al is het volgens burgemeester en wethouders straks aan de nieuw gekozen gemeenteraad om daar een definitief besluit over te nemen. Het Don Boscopark is volgens het college wel een plek waar de drie voorzieningen zouden kunnen komen.

Draagvlak onder omwonenden

Voor het meest concrete plan, het skatepark, heeft de gemeente inmiddels onderzocht of er onder omwonenden draagvlak is. Van de 72 aangeschreven buurtbewoners hebben 16 mensen gereageerd. Van hen zijn er 11 positief en zijn er 4 positief over de locatie. 7 omwonenden vinden het park geen geschikte plek.

Overigens blijft de (co)financiering van in elk geval het skatepark een lastig verhaal. Volgens de gemeente zijn er op dit moment buiten de gemeente om nauwelijks mogelijkheden om subsidie te verkrijgen. De gemeente blijft op zoek naar mogelijkheden om het skatepark te financieren.