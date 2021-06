Nationale Voetbaldag bij SV Valkenswaard met vluchtelingen: ‘Vandaag is iedereen hier blij’

VALKENSWAARD - Dat sport verbroedert werd zaterdag nog maar eens onderstreept op sportpark Den Dries in Valkenswaard. Daar deden op de velden van SV Valkenswaard zo’n 230 jongens en meisjes mee aan de Nationale Voetbaldag. Speciale aandacht was er voor kinderen van vluchtelingen die een balletje mee kwamen trappen.

Voorzitter Jacques van Gerven van SV Valkenswaard benadrukt dat de vereniging haar sociaal hart wil laat spreken. „Voetbal biedt kinderen en ouders een uitgelezen kans om te integreren in de samenleving.” Het blijft volgens de preses dan ook niet bij deze dag alleen. „Iedereen is welkom om lid te worden van onze club”, zegt hij. „We zien geen beren op de weg, maar denken in kansen en mogelijkheden.”

Mede-organisatoren van de Voetbaldag Kim van Och en Danny Schrijvers zien tot hun tevredenheid dat alles op rolletjes loopt. Oók bij de tien kinderen van vluchtelingen en hun ouders die hun weg naar het sportpark hebben gevonden na bemiddelingen van Vluchtelingenwerk en Cordaat Welzijn. Schrijvers: „Veel van deze kinderen hebben al heel wat voor hun kiezen gehad. Een dagje zorgeloos voetballen, kennismaken met leeftijdgenootjes, heerlijk toch?”

Grote grijns

Kursat Cevik loopt met een grote grijns op zijn gezicht over het sportterrein. Hij is een kijkje komen nemen om zijn zoontje Mohammed (14) te komen aanmoedigen, die is ingedeeld bij gelegenheidsteam Spanje. Cevik is twee jaar geleden van Turkije naar Nederland gekomen. „Politieke problemen daar”, zegt hij. Meer wil hij er niet over kwijt. „Vandaag is iedereen hier blij, dat is mooi om te zien.”

Ameer Radin Eskander (11) uit Nepal is gehuld in een Oranje-outfit. Op zijn shirt prijkt rugnummer 10. ,,Gescoord heb ik nog niet”, zegt hij in gebroken Nederlands. Ameer Radin is dan ook matig enthousiast. Niettemin doet hij tijdens een partijtje flink zijn best, en ook communiceren met ploeggenootjes lukt prima. Kim van Och: ,,Voetbaltaal is universeel, contact maken gaat vanzelf.”

De 11-jarige Zeynep Afra is nog maar drie maanden in Nederland, en nog niet helemaal bekend met het voetbalspel. Wél spreekt ze al wat woorden Nederlands. Een van de betrokken moeders langs de kant moedigt haar aan. „Scoren!”, zegt ze in het Turks, nadat Google Translate is geraadpleegd. Als de wedstrijd erop zit, hijgt Zeynep nog wat uit van de inspanningen. „Ik vind het leuk om met andere kinderen te spelen”, zegt ze. „En voetbal is best een leuke sport.” Danny Schrijvers: „Nou, als je het leuk vindt, kom dan maar eens vaker langs.” Zeynep: „Dat lijkt me wel wat.”