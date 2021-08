Nederland spil in frauduleuze paardenhandel: ‘Op grote schaal gesjoemeld en geld witgewassen’

Overdag is hij Stijn. In dit pak is hij Teun (van Fien): ‘Fantas­tisch om die blije kinderge­zich­ten te zien’

25 juli Stijn Mac Gillavry (28) uit Molenaarsgraaf is sinds kort in de bioscoop te bewonderen. Niet als zichzelf, maar als Teun (van Fien). Toch is de geboren Valkenswaarder meer dan alleen dat personage uit de koker van Van Hoorne Entertainment. Hij acteert, danst, traint en is ook nog choreograaf.