Negentien woningen op voormalige corsobouwplaats Crescendo

Wat is met strenge stikstofre­gime mogelijk op en rond Eurocir­cuit? Rekenmees­ters buigen zich erover

28 april VALKENSWAARD - Wat is er met de strenge stikstofregels straks mogelijk op en rond het huidige Eurocircuit in Valkenswaard? Het is een veelgestelde vraag in de beladen discussie over de toekomst van het terrein.