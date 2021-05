Net afgestudeerd en meteen de eerste trimwedstrijd is het raak

Bouw had een goede leerschool bij de Bladelse Kim van Gompel-Hoeks waar ze tot twee maanden terug stage liep. Die won namelijk de eerste prijs in de kampioensklasse ‘pure breed scissoring’. Normaal gesproken moeten de trimmers ter plekke de kunsten vertonen, maar nu moesten de deelnemers thuis aan de slag. ,,Ik moest een doodle voor en na de trimbeurt filmen en fotograferen”, legt Bouw uit, ,,het volledige programma: wassen, knippen en de nagels en oren schoonmaken. Vervolgens het materiaal uploaden en daarna wachten.”

Veel verwachtte Aalsterse er niet van (ze kon niet deelnemen in de beginnersklasse maar kwam direct een categorie hoger terecht) maar het was toch meteen raak.

Hondentrimmers komen in hun werk grofweg drie typen haren tegen: ruw, wol en kroes. Elke haarsoort vereist een aparte techniek, zo worden honden met ruwe haren geplukt, honden met wolhaar gewassen en geblazen, en honden met kroeshaar geknipt. Wat het leukst is om te doen? ,,Knippen, want dan kun je een model inbrengen.” Ze lacht: ,, Als een hond geen kontje of knieën heeft, kun je dat erin knippen. Dan lijkt het net alsof ze dat toch hebben.”

Makkelijk bij te houden

Ook voor trimmers geldt dat ze met de mode en technieken mee moeten. Populair bij de labradoodles is momenteel het 2 centimeter huismodel. ,,Mensen willen graag dat hun hond er goed uitziet”, weet Bouw, ,,maar makkelijk bij te houden is ook een belangrijk criterium.”

Opening

Wie persoonlijk kennis wil maken met de onderneemster is van welkom bij de officiële opening van haar kersverse trimsalon Beautiful Buddy, op zaterdag 29 mei. Adres: Booyenhoek 10 in Aalst. Nu nog in de garage van het huis van haar ouders, maar als het aan Bouw ligt blijft dat niet zo: ,,Mijn droom is een trimsalon à la kapperszaak. Met meerdere trimmers in dienst en een aparte wasruimte.”