Netwerken en wandelen in de natuur

Trainer van in jaren 70 wereldbe­roemd paard: ‘Mijn rust heb ik overge­bracht op The Robber’

12 oktober AALST - Voormalig ruiter/eigenaar Frans van Herten uit Aalst is, na vijftig jaar, nog steeds apetrots dat hij mede aan de basis heeft gestaan van de wereldsuccessen van springpaard The Robber. Als eerste trainer blikt hij in een op 4 november te verschijnen boek terug op het leven van dit wereldberoemde springpaard.