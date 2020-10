Niet de hele raad wil de crisis in Waalre al vergeven en vergeten

Wethouder geeft toe: toch onderzoek naar straatste­nen Waal­re-dorp

30 september WAALRE - De gemeente doet alsnog onderzoek naar de stillere betonklinkers voor de weg door Waalre-dorp. Geluidshinder was nog niet grondig meegewogen in het plan, beaamde wethouder Arno Uijlenhoet dinsdagavond in de gemeenteraad.