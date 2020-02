Niet iederéén is tegen paviljoen bij De Meeris

Minder gemopper, maar niet minder zorgen om verkeer in Waal­re-dorp

13 februari WAALRE - Hij maakte zich vooraf veel zorgen over de bevoorrading van zijn bedrijf vanwege de maatregelen in Waalre-dorp tegen het sluipverkeer. Maar het viel Ties Velter van Timmerfabriek Velter aan de Burgemeester Uijenstraat uiteindelijk best mee. ,,Ik moet eerlijk zeggen, ideaal is anders. Maar het had erger gekund. Het ging uiteindelijk redelijk goed.”