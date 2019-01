Niets meer zonder pardon de kliko in: vijf jaar Repair Café in Waalre

Het was zaterdag feest op de bovenverdieping van het gemeenschapshuis, want het Repair Café vierde, met taart en een toespraak van de voorzitter, zijn eerste lustrum. Boudewijn van Erven Dorens kwam voor de eerste maal op bezoek bij de 'repairders'. Hij had een kapot neustrimmertje bij zich. ,,Thuis heb ik natuurlijk wel eerst de batterijen vernieuwd, maar ja, daar lag het niet aan. En hier hebben ze gouden handjes."

Grijpertje

Paul Jacobs is al vanaf het begin betrokken bij het Repair Café. Zijn expertise is hoofdzakelijk het mechanische, maar hij regelt ook de organisatorische kant van de zaak. Jacobs heeft al veel bijzondere apparaten onder ogen gehad, maar eentje staat hem nog goed voor de geest: een defect grijpertje van nog geen twee euro. ,,Een mevrouw had het nodig omdat ze niet goed meer kon bukken. Ik heb toen echt even gedacht 'moet ik dít repareren'? De tijd die ik erin stak stond in geen verhouding tot de prijs van het grijpertje. Maar de dame in kwestie was zó blij en ik voorkwam weer wat waste.”