Niets staat verkoop Klooster Waalre in de weg

WAALRE- De verkoop van Het Klooster in Waalre-dorp lijkt in kannen en kruiken. Het moet dinsdagavond formeel nog worden goedgekeurd. Maar een ruime meerderheid van de gemeenteraad laat desgevraagd al weten het plan geen strobreed in de weg te zullen leggen. Alleen oppositiepartijen D66 en de PvdA hebben hun bedenkingen.

,,Het is een duur voorstel", zegt CDA’er Suzan van de Goor. ,,Maar het is belangrijk dat de verenigingen een dak boven hun hoofd hebben. En er is tijd om een permanente oplossing te zoeken. De maatschappelijke meerwaarde weegt zwaarder dan de gemiste opbrengsten.” De gemeente wil Het Klooster voor 1,2 miljoen euro verkopen aan twee investeerders. Die bouwen in het monumentale pand ruim twintig zorgappartementen en bieden de hurende verenigingen de komende tien jaar onderdak.

Kritiek

,,Tien jaar is zo voorbij. En daarna is de discussie weer terug", zegt D66'er Kees de Zeeuw. Hij vindt het een koopje voor de investeerders. De Zeeuw wil dat er een extern onderzoek komt en het plan financieel en juridisch wordt getoetst. Ook wil hij dat het college de raad meerdere varianten voorschotelt. ,,Dat heeft de Rekenkamercommissie ook geadviseerd.” Hij denkt bijvoorbeeld aan het pand in eigendom houden en een woningbouwcorporatie zorgappartementen te laten bouwen in plaats van investeerders. Hij hoopt dat de raad vanavond kiest voor het wachten op extra varianten.

‘Het houdt ergens op’