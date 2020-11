‘Nieuw begin’ voor Waalre met drie kersverse wethouders

WAALRE - Het nieuwe ‘zakencollege’ dat voor rust en samenwerking moeten zorgen in Waalre, kan officieel aan de slag. De raad in Waalre stemde gisterenavond in met de benoeming van Jan van Burgsteden, Liesbeth Sjouw en Maarten Pieters tot wethouder in de gemeente.

Dubbele schorsing

‘Nieuw begin voor Waalre’

Er is altijd een nieuw begin en dat is wat mij betreft nu begonnen in Waalre.

Ondanks de sobere beëdiging is Van Burgsteden na afloop van de raadsvergadering tevreden. ,,We zijn zijn op een correcte manier beëdigd en dat is het belangrijkst”, vertelt de kersverse wethouder met een bos bloemen in de hand. ,,Ik ben vooral heel blij om in een mooie gemeente als Waalre aan de slag te gaan. Er ligt heel veel werk, met name rondom infrastructuur en woningbouw, maar er is altijd een nieuw begin en dat is wat mij betreft nu begonnen in Waalre.”