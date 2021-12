Nieuw bestemmingsplan buitengebied ‘goed genoeg’ voor raad Valkenswaard

Video Ruim 300 huishou­dens in Aalst urenlang zonder stroom na brand in elektrici­teits­huis­je

AALST - Zo'n 310 huishoudens in Aalst hebben sinds donderdagnacht weer stroom, meldt netbeheerder Enexis. Rond middernacht zaten de bewoners nog altijd zonder elektriciteit, nadat er aan het eind van de middag brand was ontstaan in een elektriciteitshuisje aan de Gestelsestraat. De stroomstoring trof in totaal ruim 3300 huishoudens in Aalst en omgeving.

