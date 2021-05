Nieuw kinderdagverblijf in Aalst: ‘Respect, rust, reinheid en regelmaat belangrijk bij opgroeien’

AALST - Het is weer een drukte van belang in het verlaten pand op de hoek van de Hortensialaan in Aalst. Waar voorheen fysiotherapie Beusen Foudraine was gevestigd, opent op 1 oktober Kinderdagverblijf Dymphie.

Binnen is er geen enkele vrije vierkante meter grond en overal lopen de bouwvakkers. Er wordt gedrild, geboord en gezaagd. Het gebouw, dat een maatschappelijke bestemming heeft, krijgt inpandig een forse facelift. Het therapeutisch zwembad is al gedicht, maar de komende vier maanden moet er nog veel gebeuren eer er liga’s worden gegeten en liedjes worden gezongen.

Roer om

Voor eigenaresse Dymphna Monster is het een droom die uitkomt. De moeder van twee kinderen was voorheen actief in de hypotheek- en verzekeringsbranche, maar besloot het roer om te gooien. „Ruim drie jaar geleden, in de laatste weken van de zwangerschap van mijn eerste kind, traden er complicaties op. Dat werd ook een moment van bezinning. In de sector waarin ik werkzaam was is het altijd druk en ik besloot de stress, die ik ervoer, te laten voor wat hij was.”

Al langere tijd speelde bij de Apeldoornse, die via Eindhoven en Aalst nu in Borkel woont, het idee om in Aalst een kinderdagverblijf te starten. De zoektocht naar een locatie was een uitdaging, want Monster wilde haar bedrijf in Aalst opzetten: „In de jaren dat ik er woonde, voelde ik mij hier echt thuis. We willen daarom graag weer terugkeren.”

Respect, Rust, Reinheid en Regelmaat

Begin 2022 hoopt Monster haar opleiding HBO-Pedagogiek te hebben afgerond, maar het pedagogisch beleidsplan is al geschreven. „Emotionele veiligheid is onze belangrijkste kernwaarde. Ik denk namelijk dat er niet één aanpak is voor ieder kind. Wél dat er voor elk kind een andere aanpak is. De pedagogisch medewerkers die bij ons komen werken zijn hier alert op en proberen te begrijpen waar bepaalde gedragingen vandaan komen. Daar kan op gestuurd worden. Gelijkwaardigheid is een andere belangrijke waarde. Daarnaast vinden we respect, rust, reinheid en regelmaat ook belangrijk in het opgroeiproces.”

Wachtlijsten

Bij kinderdagverblijf Dymphie is plek voor vijftig kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. Er zijn twee horizontale en twee verticale groepen. Plaatsing in een groep geschiedt naar wat het beste is voor de ontwikkeling van een kind. De één gedijt beter bij rust en de ander ondervindt meer baat in een actievere groep. „De bedoeling was om op 1 oktober met één groep te starten, maar ik heb nu al zeven aanmeldingen binnen. Dat worden dus zeker twee groepen. Hier in de omgeving bestaan lange wachtlijsten.”