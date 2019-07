Nieuw lokaal Bellebier op festival in Valkenswaard

Het gaat dan natuurlijk meer om het proeven en de passie dan om de theoretische knowhow, maar dat zal de liefhebber van gezelligheid en goudgeel gerstenat niet uitmaken. De zevende editie van het Gerstenat Bierfestival staat in het teken van oude en nieuwe bieren, maar introduceert ook een aantal andere noviteiten. Zo is er de BOB-bar. Een lekker biertje hoeft tegenwoordig namelijk niet meer per se alcohol te bevatten. Er wordt wat af gejubeld over deze terrastrend en met een aangenaam prettige doordrinker die voor verfrissing én voor een mooi mondgevoel zorgt, mag je deze zomer in Valkenswaard best gezien worden. Dat vinden ze tenminste bij de organisatie.