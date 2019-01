Nieuw restaurant Eden in Valkenswaard wil het spannend houden aan tafel

Einde aan illegale parkeer­strook bij woonwagen­cen­trum Waalre

6:09 WAALRE - Bewoners van het woonwagencentrum aan De Broekweg in Waalre hebben illegaal gemeentegrond in gebruik om hun auto’s te parkeren. Vandaag wordt de zelf aangelegde parkeerstrook van zo’n 350 vierkante meter in opdracht van de gemeente opgeruimd.